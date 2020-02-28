Февраль 28th, 2020

Немецкие врачи выявили смертельную опасность подсолнечного масла

Немецкие врачи рассказали о смертельной опасности подсолнечного масла и она не одна, а их несколько. Специалисты института медицины в Бремене описали случаи, когда популярны продукт сильно вредит здоровью и даже может вызвать онкологию и заболевания печени.

Итак, врачи считают, что подсолнечного масла нельзя употреблять в сутки больше чем 50 грамм. Подсолнечное масло богато витамином Е, а еще содержит линолевую кислоту, которая относится к незаменимым жирным кислотам (строение клеток и тканей, их нормальное функционирование). Однако в нем слишком много Омега-6 и практически нет Омега-3. А поскольку в рационе современного человека Омега-6 и так много, то постоянное употребление продуктов с этими кислотами может приводить к преждевременному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Но это еще не все — повторное использование подсолнечного масла гарантированно приводит к нарушению работы печени. При злоупотреблении повторного использования человек может даже получить онкологические осложнения особенно в преклонном возрасте.

Также опасно и рафинированное масло — выяснилось, что в процессе его производства образуются так называемые эфиры глицидола, способные привести к раку. Поэтому рафинированное масло также рекомендуется к употреблению в небольших дохах.