Нефть стремительно падает вниз — цена уже ниже 50. Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу ощутимо падают из-за панических настроений на рынках по поводу динамики распространения китайского коронавируса.

По состоянию на 12:24 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 3,5% к предыдущему закрытию до $49,93 за баррель, упав ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Более того, на минимуме в ходе сессии Brent тестировала вниз отметку в $49,56, — на таком уровне нефть торговалась 25 июля 2017 года, уточняет РБК.

Тем временем апрельские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI упали на 4% до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

Как отмечает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, «агрессивные распродажи нефти происходят на фоне прежних опасений относительно негативного влияния на мировую экономику, а также спрос на углеводороды распространения китайской коронавирусной инфекции». «Китай является ключевым источником мирового спроса на сырьевые товары, поэтому спад экономической активности в стране из-за эпидемии стал ключевой причиной рыночного страха перед неизбежным падением потребления сырья при сохранении избыточного предложения», — говорится в обзоре эксперта.