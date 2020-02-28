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Надежда Мейхер представила в Германии свой бренд «Meiher by Meiher»

мейхерНадежда Мейхер никогда не имеет комплексов по поводу своей внешности. В отличии от своих коллег по группе — Веры Брежневой, Светланы Лободы и Анны Седоковой, которые не спешат делится с поклонниками естественными фото, певица постоянно показывает себя в обычной одежде и без макияжа.

На днях певица поделилась очередным фото без косметики. На снимке, который сделан с близкого расстояния, Надя сидит за рулем автомобиля. На лице, освещенном солнечными лучами, можно рассмотреть все ее морщинки.

Но, кажется,  Мейхер это совсем не волнует, находясь в прекрасном настроении певица поспешила поделится новостями: «уже в пути!!!München — Bad Oeynshausen. Уже 22-го февраля состоится показ моего бренда @meiherbymeiher в Германии» — подписала фото звезда.

Напоминаем, что сейчас популярная певица является основателем и главным вдохновителем своего собственного бренда «Meiher by Meiher» , который выпускает одежду для успешных женщин. Как правило, в коллекции  Нади присутствует огромное количество невероятно женственных нарядов, которые пропитаны  сексуальностью.

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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