Февраль 28th, 2020

Надежда Мейхер представила в Германии свой бренд «Meiher by Meiher»

Надежда Мейхер никогда не имеет комплексов по поводу своей внешности. В отличии от своих коллег по группе — Веры Брежневой, Светланы Лободы и Анны Седоковой, которые не спешат делится с поклонниками естественными фото, певица постоянно показывает себя в обычной одежде и без макияжа.

На днях певица поделилась очередным фото без косметики. На снимке, который сделан с близкого расстояния, Надя сидит за рулем автомобиля. На лице, освещенном солнечными лучами, можно рассмотреть все ее морщинки.

Но, кажется, Мейхер это совсем не волнует, находясь в прекрасном настроении певица поспешила поделится новостями: «уже в пути!!!München — Bad Oeynshausen. Уже 22-го февраля состоится показ моего бренда @meiherbymeiher в Германии» — подписала фото звезда.

Напоминаем, что сейчас популярная певица является основателем и главным вдохновителем своего собственного бренда «Meiher by Meiher» , который выпускает одежду для успешных женщин. Как правило, в коллекции Нади присутствует огромное количество невероятно женственных нарядов, которые пропитаны сексуальностью.