Февраль 28th, 2020

На Марсе обнаружили странные смерчи

Марс знаменит своими глобальными пылевыми бурями, способными охватывать большую часть планеты. Но такие события происходят достаточно редко. Куда чаще на Марсе формируются небольшие пылевые смерчи. Считается, что они возникают из-за сильных температурных перепадов. Днем поверхность планеты может нагреться до плюсовой отметки, в то время как атмосфера остается такой же холодной.



Чаще всего пылевые смерчи образуются летом, когда на Марсе подымаются самые сильные ветра. Из-за крайней разреженности атмосферы, они не представляют особой опасности для исследующих планету аппаратов. При определенных обстоятельствах встреча с ними, наоборот, способна продлить срок жизни земных посланцев. Известны случаи, когда смерчи очищали поверхность солнечных батарей роверов Spirit и Opportunity.

Представленное изображение демонстрирует один из пылевых смерчей на Марсе. Он возник в октябре 2019 года на территории Равнины Амазония (Amazonis Planitia). Снимок смерча был сделан установленной на аппарате MRO камерой HiRISE. Исходя из размеров тени, планетологи оценили его высоту в 650 м, при диаметре воронки в 50 м. Это далеко не рекордный показатель. В прошлом MRO фотографировал пылевые смерчи высотой до 20 км.



Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»