Леся Никитюк советует не паниковать.

Неотразимая ведущая и любимица зрителей Леся Никитюк вернулась в Украину из Египта,где проводила свой отпуск.
По словам девушки,полет прошел очень спокойно,в аэропорту всем пассажирам измерили температуру и отпустили забирать багаж. Никакого напряжения не чувствовалось.
Поэтому Лесю расстраивает паника,которую подняли СМИ по поводу коронавируса.
Никитюк напоминает,что вирус нельзя называть смертельным-97% заболевших благополучно излечиваются.Вирус-это просто еще одна инфекция,которых есть и так очень много. И если придерживаться простых правил гигиены,есть большая вероятность,что ничего не случиться.
По мнению Леси паниковать вообще не стоит,а чтобы успокаивать некоторых особо впечатлительных,Никитюк будет носить маску собственного производства с надписью NO PANIC!
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