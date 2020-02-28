Февраль 28th, 2020

Леся Никитюк советует не паниковать.

Неотразимая ведущая и любимица зрителей Леся Никитюк вернулась в Украину из Египта,где проводила свой отпуск.

По словам девушки,полет прошел очень спокойно,в аэропорту всем пассажирам измерили температуру и отпустили забирать багаж. Никакого напряжения не чувствовалось.

Поэтому Лесю расстраивает паника,которую подняли СМИ по поводу коронавируса.

Никитюк напоминает,что вирус нельзя называть смертельным-97% заболевших благополучно излечиваются.Вирус-это просто еще одна инфекция,которых есть и так очень много. И если придерживаться простых правил гигиены,есть большая вероятность,что ничего не случиться.

По мнению Леси паниковать вообще не стоит,а чтобы успокаивать некоторых особо впечатлительных,Никитюк будет носить маску собственного производства с надписью NO PANIC!