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Леся Никитюк советует не паниковать.

никитюк1Неотразимая ведущая и любимица зрителей Леся Никитюк  вернулась в Украину из Египта,где проводила свой отпуск.

По словам девушки,полет прошел очень спокойно,в аэропорту всем пассажирам измерили температуру и отпустили забирать багаж. Никакого напряжения не чувствовалось.

Поэтому Лесю расстраивает паника,которую подняли СМИ по поводу коронавируса.

Никитюк напоминает,что вирус нельзя называть смертельным-97% заболевших благополучно излечиваются.Вирус-это просто еще одна инфекция,которых есть и так очень много. И если придерживаться простых правил гигиены,есть большая вероятность,что ничего не случиться.

По мнению Леси паниковать вообще не стоит,а чтобы успокаивать некоторых особо впечатлительных,Никитюк будет носить маску собственного производства с надписью  NO PANIC!

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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