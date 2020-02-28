Лера Кудрявцева рассказала о сложностях беременности в 47 лет

Недавно в большом интервью на одном из каналов,популярная ведущая Лера Кудрявцева рассказала о свое й беременности всю правду.
Женщина родила первого ребенка в 47 лет и ей пришлось очень нелегко.
Лера не так давно вышла замуж.Ее муж-32-х летний хоккеист Игорь Макаров. Сейчас они воспитывают полуторагодовалую дочку.
Кудрявцева призналась,что родила девочку сама,без помощи суррогатной матери. Она очень боялась потерять малыша,потому вела максимально замкнутый образ жизни и редко появлялась в общественных местах.
Женщина сообщила,что «готова была на Луну улететь,чтобы спокойно выносить ребенка». И что беременность была для нее очень жестким испытанием. Но ,к счастью,все уже позади и в семье растет очаровательная малышка.
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