Февраль 28th, 2020

Лера Кудрявцева рассказала о сложностях беременности в 47 лет

Недавно в большом интервью на одном из каналов,популярная ведущая Лера Кудрявцева рассказала о свое й беременности всю правду.

Женщина родила первого ребенка в 47 лет и ей пришлось очень нелегко.

Лера не так давно вышла замуж.Ее муж-32-х летний хоккеист Игорь Макаров. Сейчас они воспитывают полуторагодовалую дочку.

Кудрявцева призналась,что родила девочку сама,без помощи суррогатной матери. Она очень боялась потерять малыша,потому вела максимально замкнутый образ жизни и редко появлялась в общественных местах.

Женщина сообщила,что «готова была на Луну улететь,чтобы спокойно выносить ребенка». И что беременность была для нее очень жестким испытанием. Но ,к счастью,все уже позади и в семье растет очаровательная малышка.