Февраль 28th, 2020

Карла Бруни и Белла Хадид объединились для новой шикарной фотосессии

52-летняя Карла Бруни, 45-летний Рикардо Тиши и 23-летняя Белла Хадид стали главными героями нового номера французской версии Elle. Значимые фигуры fashion-индустрии неспроста появились на обложке свежего номера, ведь как раз в эти дни в Париже проходит Неделя моды.

Автором новой фотосессии с участием звезд выступил известный американский фотограф Марк Селигер, в объективе которого часто появляются такие звезды, как Ким Кардашьян, Шарлиз Терон, Риз Уизерспун и многие другие. На кадрах из новой съемки Карла, Рикардо и Белла предстают в вещах бренда Burberry (Тиши является креативным директором этой марки).

Карла Бруни, Рикардо Тиши и Белла Хадид

Звезды уже успели выложить в свои микроблоги снимки из новой фотосессии и поделиться впечатлениями от совместной съемки.

Это был прекрасный день на съемке вместе с Рикардо Тиши и Беллой Хадид,

— написала в инстаграме Карла Бруни.

Я вместе с моими близнецами по духу, Рикардо Тиши и Карлой Бруни. Марк Селигер, спасибо за то, что запечатлел этот потрясающий момент. Я никогда этого не забуду! Очень сильно люблю вас двоих,

— рассказала о новой съемке Белла на своей личной странице.

Кстати, в прессе Карлу Бруни и Беллу Хадид часто называют звездными двойниками. Некоторые интернет-пользователи даже шутят, что на прием к пластическому хирургу Белла в качестве примера взяла с собой именно снимок Бруни, чтобы тот сделал ей похожее лицо.

Напомним, что несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит организовали в Елисейском дворце торжественный ужин в честь начала Недели моды в Париже. На это мероприятие лидер страны и первая леди пригласили более 150 выдающихся представителей модной индустрии — в их числе были Оливье Рустен, Наоми Кэмпбелл, Жан-Поль Готье и многие другие.

Рикардо Тиши