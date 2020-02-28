Февраль 28th, 2020

Хомчак не писал заявление об отставке — Бутусов

Начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак не подавал рапорта об отставке, и на данный момент нет никаких конфликтных ситуаций, которые могли бы эту отставку вызвать. Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он сказал: «Однако в 2020 году будет проведено разделение должностей — должности начальника ГШ и Главнокомандующего будут разделены. В управлении войсками ключевой будет должность Главнокомандующего, и ожидается, что этот пост получит Хомчак. Начальник Генштаба держать в руках функции планирования, науки, администрирования, а Главнокомандующий ВСУ руководить Объединенным оперативным командованием, которое уже создано, и осуществлять оперативное управление войсками.

Вброс информации об отставке — это фейки, которые охотно тиражируются российскими СМИ и их филиалами в Украине, противник в своей типичной манере раздувает какие-то проблемы и конфликты в Украине, играя на внутриполитическую дестабилизацию «.