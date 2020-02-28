Февраль 28th, 2020

Фондовые индексы схлопнулись на $3 триллиона из-за коронавируса

Коронавирус Covid-19, который стремительно распространяется по планете и на утро пятницы заразил более 84 тысяч человек в 46 странах, пробил иммунный барьер глобальных рынков.После рекордного за 9 лет падения акций в США в четверг, когда индекс S&P500 рухнул на 4,42% и увеличил недельные потери до 12%, паника перекинулась на биржи Азии и Европы.

По итогам торгов в пятницу азиатские индексы провалились на максимальную за 16 месяцев величину. Сессия в Токио закрылась падением Nikkei 225 на 3,67%. Индекс широкого рынка Topix спикировал на 3,65% и увеличил до 14% потери от максимума, показанного в декабре. Акции Sony рухнули на 3,9%, Hitachi — на 5,8%.

Shanghai Composite в Китае снизился на 3,71%, гонконгский Hang Seng — на 2,42%, южнокорейский Kospi — еще на 3,3%. S&P/ASX 200 в Австралии просел на 3,25%. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific потерял 2,5%.

Торги в Европе открылись новым раундом панических распродаж. Сводный индекс Stoxx Europe 600 к 12.31 мск потерял 4,54%, а с начала недели обвалился более чем 12%, поставив рекорд с 2008 года.

Германский DAX падал на 5,05%, французский CAC 40 — на 4,54%, британский FTSE 100 — на 4,42%. IBEX 35 в Испании и FTSE MIB в Италии торгуются в минусе на 4,37% и на 3,75% соответственно.

Фьючерсы на нефть Brent пробили отметку 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года, падая в моменте более чем на 3%, до 49,58 доллара. С начала года нефтяные котировки просели уже на 24%.

За понедельник-четверг капитализация глобальных фондовых рынков схлопнулась на 3 триллиона долларов, подсчитал Reuters.

Панику на американском рынке, которая перекинулась на биржи Европы и Азии, вызвали сообщения о том, что на территории США появился человек, инфицированный вирусом, но который не ездил в страны с большим числом инфицированных и которому не известно, имел ли он контакты с инфицированными людьми. Это спровоцировало спекуляции о том, что в США может быть уже много людей, имеющих вирус в инкубационном состоянии, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Кроме того, губернатор Калифорнии заявил, что осуществляется мониторинг состояния 8,4 тысяч человек, которые могут быть инфицированы. Страх перед угрозой пандемии и глобальной рецессии заставляет капитал бежать в защитные активы, прежде всего американский госдолг: доходность 10-летних казначейских облигаций обновила исторический минимум — 1,2% годовых.

Рынки ждут спасения от ФРС: фьючерсы на ставку закладывают 100% вероятности ее снижения на заседании в марте. Всего по итогам года ожидается 3 снижения — до 1%.

ФРС способна предпринять попытку залить деньгами пожар в финансовых активах, но монетарные инструменты бессильны восстановить торговые цепочки, которые были нарушены мерами по сдерживанию вируса, констатирует Райффайзенбанк: «Смягчение монетарной политики сможет удешевить обслуживание долга (что, конечно, является большой поддержкой, учитывая его огромный размер), однако ущерб, который может быть причинен вирусом, перевесит эффект от этого монетарного стимула. Появление сигналов от представителей FOMC о скором смягчении может остановить коррекцию и панические настроения. При этом для кардинального улучшения ситуации нужна информация о создании вакцины и/или резком росте соотношения прироста выздоровевших к приросту инфицированных людей».