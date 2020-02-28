Февраль 28th, 2020

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек впервые провели день вместе после развода

Расставшись 4,5 года назад, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек остались в хороших отношениях. Дженнифер и Бен, в браке у которых родилось трое детей, периодически видятся и отмечают вместе семейные праздники. Вот и вчера они вновь воссоединились — поводом для этого стал день рождения их сына Сэмюэля, которому исполнилось восемь лет. Ожидая сына на улице, 47-летние Бен и Дженнифер оживленно о чем-то разговаривали. А обсудить им наверняка было что.

Недавно актер дал интервью, в котором рассказал о своем браке с Гарнер и признал, что причиной их расставания стали его проблемы с алкоголем.

Самое большое сожаление в моей жизни — это развод.

Я выпивал в нормальных количествах в течение долгого времени. Но когда мой брак стал разваливаться, я стал пить все больше и больше. Это было в 2015—2016 годах. Мое пьянство породило много проблем в семье,

— признался он в беседе с журналистом The New York Times.

А через несколько дней он вновь заговорил о разрыве с актрисой, на этот раз — в эфире Good Morning America. Как Гарнер отреагировала на признания бывшего супруга, неизвестно. Но, как говорят инсайдеры, ее нынешний возлюбленный, 41-летний бизнесмен Джон Миллер, от интервью актера, который стал ворошить прошлое, совсем не в восторге.

Он беспокоится из-за того, что Дженнифер снова оказалась в центре внимания. Бену следует подумать о ее чувствах, прежде чем говорить об этом публично,

— говорят они.

Тем не менее против того, чтобы Бен проводил время вместе с детьми и Дженнифер, Джон ничего не имеет и относится к этому с пониманием.