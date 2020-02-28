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Британец держит пятиметрового питона у себя дома «как друга»

Домашняя любимица Маркуса Хоббса отличается впечатляющими размерами и крепкими объятиями. Маленькая змейка выросла в огромного питона, и любит лакомиться козами, оленями и свиньями. Хозяева обожают своего необычного питомца и заботятся о нем как о члене семьи. Узнайте, почему выбор британца пал именно на змею в качестве домашнего животного, из нашей статьи.  Британец держит пятиметрового питона у себя дома

Змея по кличке Гекси весит 114 кг и живет в террариуме в трехкомнатном фургоне. Ее хозяин — 31-летний Маркус Хоббс из Тьюксбери. Эта громадина считается самой большой в мире среди темных тигровых питонов. Гекси с удовольствием поглощает кроликов, оленят, телят, коз и поросят, которых хозяевам поставляют местные фермеры. Змея какает раз в месяц, но в таком огромном количестве, что фекалиями можно заполнить целый мусорный бак.  Британец держит пятиметрового питона у себя дома Супруга Маркуса Эми смирилась с необычным питомцем, но все еще жалуется на то, что змея занимает слишком много места в их доме. На содержание питона уходят тысячи фунтов, а если что-то пойдет не так, он может задушить человека в смертельных объятиях всего за несколько минут. Хотя Маркус уверен, что Гекси никогда не нападет, он не выпускает змею из террариума, когда их маленькие сыновья находятся рядом.  Британец держит пятиметрового питона у себя дома Хозяин огромного питона считает, что люди напрасно боятся змей, и может часами говорить о пресмыкающихся. Длина самого большого темного тигрового питона в мире — больше 5,7 метров. В последний раз Маркус измерял свою змею восемь лет назад, и уже тогда она была 5,5 метра. Однако британец отказывается вводить животное в состояние наркоза для официального снятия мерок до тех пор, пока змея не перестанет расти.  Британец держит пятиметрового питона у себя дома Кроме Гекси в доме живет еще одна змея поменьше, Монти, и собака-хаски по кличке Шайло. Маркус рассказал, что оба пресмыкающихся нападали на него: огромный питон атаковал мужчину, когда тот наносил йод, чтобы вылечить кожную инфекцию у питомца.  Британец держит пятиметрового питона у себя дома Рот огромного земноводного полон острых зубов, похожих на рыболовные крючки. Если сунуть туда руку, то травма неизбежна. Домашние питомцы дарят позитивные эмоции и наполняют дом радостью. Может ли огромная змея приносить счастье — вопрос к Маркусу и его семье. Главное, чтобы веселые игры с питоном не закончились трагедией.

Category: Мир, Новости ﻿
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