Февраль 28th, 2020 Британец держит пятиметрового питона у себя дома «как друга» Домашняя любимица Маркуса Хоббса отличается впечатляющими размерами и крепкими объятиями. Маленькая змейка выросла в огромного питона, и любит лакомиться козами, оленями и свиньями. Хозяева обожают своего необычного питомца и заботятся о нем как о члене семьи. Узнайте, почему выбор британца пал именно на змею в качестве домашнего животного, из нашей статьи.



Змея по кличке Гекси весит 114 кг и живет в террариуме в трехкомнатном фургоне. Ее хозяин — 31-летний Маркус Хоббс из Тьюксбери. Эта громадина считается самой большой в мире среди темных тигровых питонов. Гекси с удовольствием поглощает кроликов, оленят, телят, коз и поросят, которых хозяевам поставляют местные фермеры. Змея какает раз в месяц, но в таком огромном количестве, что фекалиями можно заполнить целый мусорный бак. Супруга Маркуса Эми смирилась с необычным питомцем, но все еще жалуется на то, что змея занимает слишком много места в их доме. На содержание питона уходят тысячи фунтов, а если что-то пойдет не так, он может задушить человека в смертельных объятиях всего за несколько минут. Хотя Маркус уверен, что Гекси никогда не нападет, он не выпускает змею из террариума, когда их маленькие сыновья находятся рядом. Хозяин огромного питона считает, что люди напрасно боятся змей, и может часами говорить о пресмыкающихся. Длина самого большого темного тигрового питона в мире — больше 5,7 метров. В последний раз Маркус измерял свою змею восемь лет назад, и уже тогда она была 5,5 метра. Однако британец отказывается вводить животное в состояние наркоза для официального снятия мерок до тех пор, пока змея не перестанет расти. Кроме Гекси в доме живет еще одна змея поменьше, Монти, и собака-хаски по кличке Шайло. Маркус рассказал, что оба пресмыкающихся нападали на него: огромный питон атаковал мужчину, когда тот наносил йод, чтобы вылечить кожную инфекцию у питомца. Рот огромного земноводного полон острых зубов, похожих на рыболовные крючки. Если сунуть туда руку, то травма неизбежна. Домашние питомцы дарят позитивные эмоции и наполняют дом радостью. Может ли огромная змея приносить счастье — вопрос к Маркусу и его семье. Главное, чтобы веселые игры с питоном не закончились трагедией. В Иране не менее 76 человек погибли в результате наводнений

В Иране не менее 76 человек погибли в результате наводнений Ученые объяснили происхождение сознания и речи у человека

Ученые объяснили происхождение сознания и речи у человека Ученые назвали новый возраст Вселенной и ее размер

Ученые назвали новый возраст Вселенной и ее размер В Швеции пенсионеров будут селить с мигрантами в целях дружбы



