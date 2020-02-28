Февраль 28th, 2020

Бельгийские ученые сделали масло из насекомых, которое может заменить сливочное

Ученые из Гентского университета в Бельгии изобрели жир, изготовленный на основе насекомых, который является более здоровой и эффективной альтернативой сливочному маслу.

Люди из контрольной группы, которые попробовали лепешку и вафли, изготовленные с использованием «масла из насекомых», не смогли заметить разницу по сравнению с оригиналами, изготовленные с использованием обычного масла, ни по текстуре, ни по цвету, ни по вкусу.

Биоинженер Жоаким Шоутетен убежден, что вскоре «жир насекомых» будет доступен в широкой продаже в супермаркетах. Сейчас это вещество стоит немало, потому что объем производства невелик, но это может измениться с ростом объема. Сейчас исследователи будут изучать реакцию потребителей на новое предложение.

Как утверждают бельгийские ученые, новое мвслолегко усваивается организмом человека, обладает антибактериальным и антимикробным эффектом, может нейтрализовать микробы, бактерии и грибки в человеческом теле.

Также авторы изобретения настаивают, что замена масла «насекомым жиром» будет способствовать сохранению окружающей среды, поскольку экологическое воздействие на окружающую среду насекомых значительно меньше соответствующего «эффекта» от коров. Кроме того, большое количество насекомых можно легко вырастить в Европе просто в местах потребления, снизит расходы на транспортные услуги.

Отмечается, что такая практика позволила бы снизить объемы сельскохозяйственного импорта. Сейчас определенное количество молока и сопутствующих продуктов импортируются в ЕС из третьих стран.