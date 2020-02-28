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Apple будет создавать приложения для Windows



Компания Apple ищет разработчиков для работы над новым поколением мультимедийных приложений для Windows. Об этом сообщает The Verge.

Компания объявила о своих планах в начале этого месяца, опубликовав в списке вакансий предложение для потенциальных кандидатов. В списке вакансий Apple упоминается «опыт работы с UWP», который указывает на то, что компания стремится создавать версии своих мультимедийных приложений для универсальной платформы Windows.

Когда именно появится новое поколение мультимедийных приложений — пока неизвестно.

Category: Наука, Новости ﻿
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