Февраль 28th, 2020

Apple будет создавать приложения для Windows





Компания Apple ищет разработчиков для работы над новым поколением мультимедийных приложений для Windows. Об этом сообщает The Verge.



Компания объявила о своих планах в начале этого месяца, опубликовав в списке вакансий предложение для потенциальных кандидатов. В списке вакансий Apple упоминается «опыт работы с UWP», который указывает на то, что компания стремится создавать версии своих мультимедийных приложений для универсальной платформы Windows.



Когда именно появится новое поколение мультимедийных приложений — пока неизвестно.