Февраль 28th, 2020

15 фотографий последнего столетия, которые стали настоящим прорывом для своего времени

Перед вами подборка фотографий, которые, так или иначе, были новаторскими для своего времени, а порой и значительно опережали его.







Что это, фотография или картина? Фотограф Ruud van Empel создаёт завораживающие изображения, которые размывают границы между фотографией и живописью. На создание одного такого изображения может уходить до трёх месяцев.







Художник из Пекина Ren Hang имеет репутацию одного из самых провокационных молодых фотографов современности. Многие из его работ запрещены к показу в галереях в его родном Китае.







«На шахте по добыче руды». Дулут, штат Миннесота. Фотограф: Alex MacLean. 2014 год.







«Семейный уик-энд под мостом». Фотограф: Zhang Kechun. 2011 год.



Китайский фотограф Zhang Kechun два года своей жизни посвятил фотографированию сцен на берегу реки Хуанхэ. Его снимки передержаны для создания эффекта потустороннего мира.







Елисейские Поля. Фотограф: Анри Картье-Брессон. 1968 год.



Анри Картье-Брессон сделал этот снимок в мае 1968 года во время гражданских беспорядков во Франции, включавших в себя массовые забастовки рабочих и студенческие акции протеста.







«Энди Уорхол и компания». Фотограф: Дэвид Бэйли. 1965 год.



Дэвид Бэйли был одним из ведущих фэшн-фотографов «Свингующего Лондона». Что он думает о современной индустрии? «Большая часть фэшн-фотографии – откровенный мусор», – поделился впечатлениями Бэйли с CNN.







Боб Дилан. Фотограф: Джеральд Шацберг. 1965 год.



В портфолио блестящего фотографа Джеральда Шацберга можно найти фотографии его знаменитых современников, например, Фиделя Кастро и Эдварда Кеннеди.







«Bicycle Street». Фотограф: Мелвин Сокольский. 1963 год.



Серия «Пузыри» («Bubble») для журнала Harper’s Bazaar – один из самых знаменитых проектов Мелвина Сокольского. Задолго до изобретения программы Photoshop Сокольский фотографировал моделей, позирующих на улицах Парижа внутри пластиковых шаров, которые были подвешены при помощи кранов.







«Пуля рассекает червового валета». Фотограф: Гарольд Эджертон. 1960 год.



Профессор из Массачусетского технологического института Гарольд Эджертон был пионером в области изучения стробоскопического эффекта, что позволяло ему делать подобные снимки.







«Сюзи Паркер. Вечернее платье от Dior. Парижская студия». Фотограф: Ричард Аведон. 1956 год.

В 2010 году эта фотография ушла с молотка на аукционе Christie’s почти за 36 тысяч долларов США.







«A Trait Angel». Фотограф: Toshiko Okanoue. 1954 год.

В процессе изучения фэшн-иллюстрации фотограф Toshiko Okanoue решила переключить своё внимание на сюрреалистичные коллажи.







«Обнаженная». Побережье Восточного Сассекса. Фотограф: Билл Брандт. 1953 год.







«Вид Рокфеллеровского центра с воздуха». Фотограф: Маргарет Бурк-Уайт. 1939 год.

Маргарет Бурк-Уайт была первой женщиной-фотожурналисткой, работавшей для журнала Life, и первой женщиной-военным фотографом в США во времена Второй мировой войны.







Портрет Уинстона Черчилля для журнала «Vanity Fair». Фотограф: Эдвард Стайхен. 1932 год.







«Ледяной грот», Герберт Понтинг, 1910 год.