Звезда Гарри Поттера призналась, что поборола рак

Известная британская актриса Джули Уолтерс рассказала, что ей диагностировали рак кишечника третьей стадии.
В своем интервью Уолтерс также сказала, что фильм Таинственный сад, премьера которого состоится в 2020 году, возможно, будет последней работой в ее актерской карьере.
О своем диагнозе актриса узнала еще полтора года назад после результатов томографии кишечника.
Уолтерс рассказала, что новость о раке очень расстроила ее мужа.
– Я никогда не забуду то выражение лица. После моих слов на его глазах появились слезы, – добавила она.
Сейчас Джули Уолтерс здорова. Ей сделали операцию по удалению части кишечника, также она успешно прошла курс химиотерапии.
Актриса выразила сомнения относительно продолжения своей карьеры в кино.
– Я не думаю, что вообще больше никогда не буду сниматься в фильмах. Но вернуться к ритму съемок, которые проходят по шесть дней в неделю, с пяти утра до семи часов вечера, я смогу еще не скоро, – поделилась Уолтерс.
69-летняя британская актриса Джули Уолтерс больше всего запомнилась зрителям в роли Молли Уизли – мамы Рона Уизли, лучшего друга Гарри Поттера с известной франшизы.
Кроме премии BAFTA и номинации на Оскар, Джули Уолтерс также имеет почетное звание кавалера Ордена Британской Империи.
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