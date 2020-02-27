Жаркие танцы и соблазнительные девушки на карнавале в Бразилии.

Карнавал и футбол — главные национальные гордости Бразилии. У местных жителей они вызывают одинаковый шквал эмоций, но именно карнавал является главным магнитом для местных жителей и туристов со всего мира.

Тысячами они съезжаются, чтобы разделить веселье, окунуться в вихрь перьев, страз, полуобнаженных тел, зажигательно отплясывающих под бешеные ритмы. Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, параллельно волна веселья и музыки накрывает соседние города: Сан-Паулу, Ресифи, Салвадор, Форталеза.







