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Жаркие танцы и соблазнительные девушки на карнавале в Бразилии.

 

карнавал1Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она трансформировалась в карнавал с масками и костюмами

 

 Любители зажигательных танцев и ярких костюмов выходят на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы блеснуть своим мастерством красиво двигаться под ритмичную музыку и удивить публику фееричными нарядами

Лучшие дизайнеры в Бразилии работают над созданием уникальных костюмов для участников фестиваля

Карнавал и футбол — главные национальные гордости Бразилии. У местных жителей они вызывают одинаковый шквал эмоций, но именно карнавал является главным магнитом для местных жителей и туристов со всего мира.

Тысячами они съезжаются, чтобы разделить веселье, окунуться в вихрь перьев, страз, полуобнаженных тел, зажигательно отплясывающих под бешеные ритмы. Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, параллельно волна веселья и музыки накрывает соседние города: Сан-Паулу, Ресифи, Салвадор, Форталеза.





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