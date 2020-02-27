Февраль 27th, 2020

Возможный лидер партии Меркель предлагает пойти на уступки РФ

Немецкий политик Фридрих Мерц, который выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), призвал Европу и Германию пойти навстречу России.

«Сейчас Россия очень сильно усложняет нам жизнь», — сказал Мерц в среду, 26 февраля, во время выступления в городе Апольда в Тюрингии. Но без России или в противодействии этой стране достичь политической стабильности в Европе не удастся, считает он.

«Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы в XXI веке точек соприкосновения стало больше», — отметил Мерц.

Возможно, такая политика будет успешной только после окончания президентства Владимира Путина, предположил он. О вооруженных конфликтах в Украине и Сирии политик не вспоминал.

Еще один претендент на пост главы ХДС — председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген, который критикует Россию за ее войну в Сирии и Украины.

Также на пост претендует Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии — наиболее населенной земли Германии.

Лашет неоднократно защищал таких диктаторов, как сирийский президент Башар Асад и президент России Владимир Путин.

Христианские демократы 25 апреля проведут внеочередной съезд партии, на котором изберут нового лидера.