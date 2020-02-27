Февраль 27th, 2020 В Уганде шимпанзе объявили людям настоящую войну с ранеными и потерями В Уганде шимпанзе объявили людям настоящую войну. Местные фермеры, живущие у кромки леса на недавно отвоеванных у него землях, терпят нашествия обезьян. И это не милые забавные мартыхи, которые могут причинить вред разве что банановой пальме. Выдавленные из своей среды обитания озлобленные и поумневшие шимпанзе нападают на людей; разрывают на части детей фермеров. Приматы уже попробовали человеческое мясо и для местных жителей мало чем отличаются от демонов из легенд. Разве что этих можно заколоть копьем или задавить мотоциклом. Война между людьми и приматами назревает уже десять лет.



Журнал National Geographic рисует жуткую картину в статье, посвященной возросшей агрессивности африканских шимпанзе. На западе Уганды раскинулся фронтир — плодородные земли, недавно отвоеванные у леса и ставшие приютом для тысяч поселенцев. Но резкие изменения, прежде всего сокращение лесов, вызвали жестокий отклик у диких приматов. Лишенные своих чащ шимпанзе оказывают людям отчаянное сопротивление. Выйдя из леса, они быстро научились жить за счет фермеров, попутно превращая их жизнь в кошмар. Больше всего пострадала деревня Киямаджака: всего за несколько лет шимпанзе убили в ее окрестностях шестерых детей. Одними из первых жертв нашествия стала семья женщины по имени Нтегека Семата, чья ферма расположена на краю деревни. 20 июля 2014 года она работала в поле вместе с детьми, когда на них напал крупный самец шимпанзе. Он утащил ее маленького сына в лес и жестоко расправился с ним: «Он сломал ему руку, разбил голову, потом вскрыл ему живот и вырвал оттуда почки», — рассказывает Нтегека. Прибежавшие на помощь соседи женщины отпугнули примата, но ребенка, понятное дело, было уже не спасти. Нтегека Семата. После этого семья Сематы еще какое-то время жила на ферме, муж сделал бамбуковый забор, но даже с ним не стало безопаснее. Обезьяны, почувствовавшие себя победителями, настолько обнаглели, что начали лезть прямо в дом и терроризировать семейство. Спустя некоторое время крестьяне были вынуждены покинуть свою ферму. Жить на ней теперь слишком опасно. Журналист Дэвид Куаммен из National Geographic встретился с мужчиной, чьего сына также убили шимпанзе: «…Поговорили с человеком по имени Свалики Кахва, чей сын Твисигему был схвачен шимпанзе годом ранее, перед его вторым днем рождения. Тот утащил его прочь и забил до смерти. Кахва посоветовался со своим старшим братом, Себовой Кеси Багумой, старейшиной деревни, чтобы рассказать нам об этом. Багума, серьезный, но сердечный человек, одетый в желтую футболку и зеленые резиновые сапоги, предоставил нам полицейский отчет и показал нам посмертные фотографии, отпечатанные в мрачном пурпурном цвете. Правая рука мальчика была почти оторвана; рана на правой ноге, около паха, кажется, проходила сквозь бедренную артерию; некоторые из его пальцев были сломаны. Согласно времени, указанному в отчете, маленький Твисигему умер лишь спустя 12 часов после происшествия». Жестокие нападения обезьян на людей регистрировались в этом районе еще с 90-х. Все же надо понимать, что шимпанзе и без стресса, вызванного вмешательством людей и потерей среды обитания, довольно жесткие животные. Забить и съесть более мелкую обезьяну или даже антилопу для них не составляет труда. Но буквально пять лет назад, с вырубкой лесов и освоением территории, они начали вести себя особенно агрессивно. Шимпанзе поедают мелких обезьян. Нападать на взрослых (особенно мужчин с оружием) они опасаются. Но дети — достаточно беззащитны. Обезьяны набрасываются на них, утаскивают в чащу и уже там разрывают и потрошат своими руками. Лишь иногда они пробуют мясо жертвы, чаще оставляют ее умирать. Что это — проявление голода, простой импульс или намеренная попытка запугать людей? Не совсем ясно: несмотря на стресс, шимпанзе неплохо питаются, фруктовые сады стали для них новыми угодьями. В некоторых случаях детям удается спастись. Иногда они отделываются испугом, иногда оказываются искалечены, как, например, Тедди Атухайре, которой было четыре года, когда взрослый шимпанзе забрался в ее дом. Примат затащил девочку на дерево, где избил ее и искалечил ей руку, после чего сбросил ее вниз и потерял к ней всякий интерес. Руку пришлось ампутировать, у девочки ушли годы на то, чтобы восстановиться психически. Сейчас она ухаживает за больной теткой. Шимпанзе, потерявший обе стопы в человеческих ловушках и Тедди Атухайре, потерявшая руку из-за нападения примата. Еще более жуткая история связана с шимпанзе, которому дали кличку «Саддам». Саддам был настоящим серийным убийцей. Если остальные его подельники просто поддавались импульсу или даже голоду, набрасываясь на людей, то он делал это намеренно. Этот примат высматривал оставленных без присмотра детей и жестоко расправлялся с ними. В общей сложности он убил как минимум семерых, и четырех из них он частично съел. Его уже совершенно демонизировали в этих местах, когда местные жители все же смогли убить его. Последнее замечание, про демонизацию, кстати, очень важно. Может показаться странным, почему люди просто не соберутся и не перебьют всех агрессивных шимпанзе. Дело в том, что в Уганде убийство обезьян запрещено законом. Но еще важнее то, что сами местные жители, уньоро, считают шимпанзе священными животными и боятся причинять им серьезный вред. Получается, что для того, чтобы начать охоту, нужно получить официальное разрешение от правительства (в случае с Саддамом оно его дало), а также получить неофициальное одобрение сообщества. Примат должен доказать свою «демоническую природу», чтобы его начали считать уже не просто животным, но злым духом, заслуживающим уничтожения. Как решить проблему с агрессивными стаями шимпанзе (а особенно с теми, кто распробовал вкус человеческой крови) — неизвестно. Семьи погибших призывают вырезать всех обезьян подчистую, менее радикальные местные жители предлагают переселить обезьян в национальные парки. Белые ученые советуют решить все гуманно: посадив новые леса для приматов, вырыв колодцы, чтобы людям не пришлось ходить к опасным ручьям, а также рассказывая местным жителям о том, что от обезьян больше пользы, чем вреда. Шимпанзе смотрят в окна фермы, которую Нтегека Семата покинула вместе со своей семьей. Но у всех трех стратегий есть явные минусы: стоит перебить шимпанзе, и международный авторитет (а это инвестиции) Уганды падет еще ниже. Если переселить их в национальные парки — пришлые и местные обезьяны попросту устроят кровавую войну. Если просто рассказывать местным о том, что шимпанзе почти безвредны — это не защитит самих людей от агрессии. Если ситуация не разрешится, начнется бойня: люди начнут вырезать шимпанзе, а шимпанзе могут начать мстить и устроят охоту на человеческих детей. Тем более, «Саддам» — не единственный примат, который отличался серийными убийствами людей. В Перу при помощи лазеров нашли город древней цивилизации инков

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