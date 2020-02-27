Февраль 27th, 2020

В США может появиться собственная государственная криптовалюта





Федеральная резервная система США занимается изучением возможности создания собственной криптовалюты. Об этом пишет журналист Захари Вармброд на своей странице в Twitter со ссылкой на письмо главы ФРС Джера Пауэлла.



Сейчас ФРС занимается изучением эффективности от внедрения собственной цифровой валюты в экономику как страны, так и всего мира. По словам Пауэлла, введение подобной цифровой валюты, которая бы поддерживалась Центральным банком с мощной экономикой, была бы абсолютно беспрецедентным случаем.



Регулятор занимается изучением возможности внедрения национальной криптовалюты после заявления конгрессменов-республиканцев Френча Хилла и Билла Фостера о том, что после введения аналогичной цифровой валюты в Китае экономика США начнет замедлять темпы роста.



Цифровая валюта проще для интернет-платежей, что негативно скажется на долларе и других фиатных валютах, отмечали конгрессмены. При этом в письме представители ФРС отмечают, что сейчас американские власти пока не разрабатывают свою криптовалюту, а просто изучают ее потенциальные возможности.



Однако китайские власти продолжают заниматься созданием собственной криптовалюты, которая может стать основной новой цифровой экономики. Она будет развиваться в том числе через существующую платформу WeChan, считают эксперты.