Февраль 27th, 2020

В Питере устроили вечеринку в МОРГе

На днях представитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, предположительно проходившей на месте их работы.

При этом в пресс-службе комздрава подчеркнули, что по имеющимся данным на празднование была приглашена стриптизерша. Как информируют журналисты, накануне в Сеть выложили видео с корпоратива сотрудников Бюро судмедэкспертизы, на котором была замечена стриптизерша.

По предварительным данным вечеринку организовали в городском морге Санкт-Петербурга. «Комитет выяснит все обстоятельства дела. Руководитель бюро сейчас находится в командировке и возвращается из неё для того, чтобы провести разбирательство по этому факту», — цитируют СМИ слова собеседника агентства.