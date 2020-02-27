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В Питере устроили вечеринку в МОРГе

морг На днях представитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, предположительно проходившей  на месте их работы.

При этом в пресс-службе комздрава подчеркнули, что по имеющимся данным на празднование была приглашена стриптизерша. Как информируют журналисты,  накануне в Сеть выложили видео с корпоратива сотрудников Бюро судмедэкспертизы, на котором была замечена стриптизерша.

По предварительным данным вечеринку организовали в городском морге Санкт-Петербурга. «Комитет выяснит все обстоятельства дела. Руководитель бюро сейчас  находится в командировке и возвращается из неё для того, чтобы провести разбирательство по этому факту», — цитируют СМИ слова собеседника агентства.

Tags: , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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