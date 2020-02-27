Февраль 27th, 2020

В Китае спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса

Власти Китая намерены взять под контроль вспышку коронавируса до конца апреля. Об этом сообщил председатель специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает Синьхуа.

«Благодаря комплексным мерам центральным правительством, и совместным усилиям медиков со всей страны мы уверены, что распространение коронавируса будет под контролем до конца апреля», — сказал Чжун Наньшань.

Ранее он заявлял, что пик распространения коронавируса придется на вторую половину февраля.

По последним данным в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78497 случаев заражения.