Февраль 27th, 2020

В Израиле работают над вакциной от коронавируса

Израильские ученые приступили к работе над вакциной от коронавируса. Как стало известно в среду, 26 февраля, образец вируса 2019-nCoV поступил в Институт биологических исследований в Нес-Ционе.

Как пояснил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов, образец был взят в больнице «Шиба» у одного из израильтян, которому был диагностирован коронавирус после пребывания на круизном судне Diamond Princess. Анализ производится в вирусологической лаборатории минздрава в Тель ха-Шомере — единственной в стране, где делаются подобные тесты.

По словам гендиректора минздрава, потребуется время, чтобы создать лекарство от коронавируса, однако у израильских специалистов есть достаточно

знаний и опыта, чтобы провести эту работу в максимально сжатый срок. Также он сообщил, что ученые из Нес-Ционы работают в сотрудничестве с коллегами из других профильных ведомств страны.

Ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал, что опыт, накопленный израильской медициной, в сочетании с должным финансированием «позволит Израилю опередить мир в работе над вакциной».

В свою очередь проф. Сигаль Садецки, глава Службы общественного здравоохранения Израиля, пока затрудняется сказать, каким именно образом будет выглядеть лечение от коронавируса данного типа. Однако она предположила, что израильские специалисты смогут найти вакцину и справиться с побочными эффектами.

Параллельно работы над вакциной от коронавируса проходят в других странах мира. Наиболее активно они идут в Китае - стране, откуда началось распространение вируса 2019-nCoV. Хотя китайские СМИ периодически публикуют обнадеживающие сообщения, пока прорыва в исследованиях нет. Отмечается лишь, что китайские специалисты изучают природу вируса и пытаются воздействовать на него известными препаратами, в том числе от малярии.

В свою очередь из США сообщают, что планируют приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса 2019-nCoV в течение ближайших шести недель.

О завершении работ по созданию первой версии вакцины против коронавирусной инфекции заявили в американской компании Moderna, добавив, что образцы направлены для клинических тестов в Институт исследований инфекционных болезней и аллергии в Мэриленде.

Ранее также сообщалось, что администрация Белого дома запросила у конгресса 2,5 млрд долларов на борьбу с вирусом. Значительную часть этой суммы планируется направить на ускорение разработки вакцины.

Работают над вакциной и в России. По сообщениям местных СМИ, исследования ведут специалисты НИИ вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые испытания», - сообщает издание Сибирского отделения РАН.

По данным на 26 февраля, число зараженных коронавирусом в мире составило 80.967 человек, 2763 скончались.

Количество жертв по странам: Китай — 2715, Иран — 16, Южная Корея — 11, Италия — 11, Гонконг — 2. Отдельно приводятся данные по умершим на круизном судне Diamond Princess — 4.