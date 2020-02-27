Умерла женщина, которая сажала на Землю все корабли «Аполлон» — ей было 102

24 февраля на 102 году жизни не стало Кэтрин Джонсон. Сообщение об этом было опубликовано на сайте NASA.

Джонсон родилась летом 1918 года в семье учительницы и лесоруба, и с детства увлеклась математикой. После завершение обучения она решила продолжить карьеру в этом направлении не взирая на все ограничения, связанные с действовавшей тогда сегрегацией.

В 1953 году Джонсон устроилась на работу в Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию. Это ведомство было предшественником NASA. Джонсон работала вычислителем, занимаясь аэродинамическими расчетами. После образования NASA Джонсон рассчитывала параметры ракетных траекторий для первых пилотируемых космических миссий. Также она проверяла правильность вычислений ранних поколений компьютеров. Известно, что астронавт Джон Гленн как-то заявил, что не полетит в космос, пока Джонсон лично не перепроверит все компьютерные расчеты.

1969 году ее вычисления легли в основу компьютерной программы, которая рассчитывала параметры снижения и старта лунного модуля в ходе экспедиции «Аполлона-11». Годом спустя Джонсон сумела быстро рассчитать параметры новой траектории, обеспечивавшей безопасное возвращение на Землю экипажа «Аполлона-13». При этом она использовала не компьютеры, а собственные астрономические таблицы. В дальнейшем, Джонсон участвовала в программе Space Shuttle и занималась вычислениями для других проектов. Она покинула ряды NASA в 1986 году.

В 2015 году Барак Обама вручил Кэтрин Джонсон президентскую медаль Свободы. Годом спустя он назвал ее примером духа первооткрывательства в истории Америки. История Джонсон легла в основу фильма «Скрытые фигуры», вышедшего на экраны в 2017 году.