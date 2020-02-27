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Умер основатель группы Mazzy Star

 Музыкальный мир снова понес потерю.робэк Дэвид Робэк.

Причина смерти не известна. Американскому продюсеру и инструменталисту был 61 год.

Музыкант родился и вырос в Лос-Анджелесе. В 1980-х годах он играл в группе Rain Parade, исполняющей психоделический рок. После релиза первого альбома Emergency Third Rail Power Trip Робэк покинул коллектив и присоединился к Rainy Day, а затем основал свою собственную группу — Opal, которая была переименована в Mazzy Star в 1989 году.

Робэк не только писал песни для коллектива, но также играл на гитаре, синтезаторе и фортепиано. В качестве вокалистки Mazzy Star выступала Хоуп Сандовал.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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