Февраль 27th, 2020

Умер основатель группы Mazzy Star

Музыкальный мир снова понес потерю. Дэвид Робэк.

Причина смерти не известна. Американскому продюсеру и инструменталисту был 61 год.

Музыкант родился и вырос в Лос-Анджелесе. В 1980-х годах он играл в группе Rain Parade, исполняющей психоделический рок. После релиза первого альбома Emergency Third Rail Power Trip Робэк покинул коллектив и присоединился к Rainy Day, а затем основал свою собственную группу — Opal, которая была переименована в Mazzy Star в 1989 году.

Робэк не только писал песни для коллектива, но также играл на гитаре, синтезаторе и фортепиано. В качестве вокалистки Mazzy Star выступала Хоуп Сандовал.