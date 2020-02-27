Февраль 27th, 2020

Украинцев будут тестировать на коронавирус системами из РФ

Украина собирается тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения.

Об этом у себя в Facebook сообщила депутат фракции «Голоса» Александра Устинова.

«Все пропустили решение СНБО по коронавирусу в Украине в котором черным по белому написано название компании, которая собирается закупать тест-системы для украинцев. Вот только в решении СНБО специально сделаны ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо «Диаген» — написали — «Диоген», а вместо «Ярышеве» — «Ярош», — написала Устинова.

«… эта компания имеет такое же отношение к производству тест-систем, как я к космосу. Официальное лицо компании — Александр Коляда, только ширма. Компанией» Диаген «владеет компания» Редвуд ЛТД «, которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо. Вернее, «доверенное» лицо — бывшего директора юридического департамента российской компании «Евросеть»,Татьяну Звездогляд. Зарегистрировано это все в спальном районе. Киева «, — уточнила депутат.

По ее данным, настоящие бенефициары-россияне с понедельника находятся в Украине — «недаром же бывшего соратника Азарова — Алексея Соловьева назначили заместителем секретаря СНБО, который сейчас и занимается этим вопросом».

«По больницам в регионах уже пошло письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тыс. Грн. + реагенты российского происхождения» Реверта-L «и» РИБО-преп », производства компании AmpliSens, РФ», — отметила Устинова.

Она добавила, что эти тест-системы вообще не проверялись на инфицированных пациентах, ведь их пока не обнаружено в Украине. Образцов тест-систем от зарубежных партнеров еще нет.

«Итак, нам с вами сейчас под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные но не протестированы системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след. Втюхать нам это все — назначен новый заместитель секретаря СНБО — Алексей Соловьев, которому когда Азаров лично грамоты давал «, — рассказала депутат.