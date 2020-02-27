Февраль 27th, 2020

Ученые определили пять новых признаков глубокой депрессии





Психиатр и психотерапевт из США Дженнифер Пейн рассказывает, как определить, что обычная хандра начинает перерастать в депрессию. Важный критерий — продолжительность. Если эти симптомы длятся более двух недель — пора к врачу.

Сочетание эмоций, которые, как правило, сопровождают депрессию — грусть, пессимизм в отношении будущего, а также низкая самооценка, могут заставить вас попытаться успокоить свои чувства при помощи еды.



Любо напротив, вы можете потерять к еде всякий интерес. Вы стали спать слишком много или слишком мало.



Длительный сон может стать «убежищем» для психики. Прерывистый сон или бессонница — другая крайность. Вы слишком озабочены размышлениями, чтобы успокоиться и поспать семь-восемь часов в сутки, которые нужны большинству взрослых.



Опасность еще и в том, что изменения сна могут быть не только предупреждать о болезни, но и усугубляют ее.



Вам сложно сосредоточиться



Чувствуете, что ваш разум напоминает не сфокусированную фотографию? Вам перестали нравиться вещи, которые когда-то делали вас счастливыми.



Депрессия вызывает у вас апатию к занятиям и хобби, которые когда-то доставляли вам радость. Это, в конечно итоге, заставляет вас изолировать себя от окружающего мира.



Вам не дают покоя мысли о смерти



Поскольку эти мысли представляют прямую угрозу для вашей жизни, важно обратиться за помощью, если вы думаете об этом каждый день в течение двух недель. Даже если вы не распознаете в себе никаких других симптомов депрессии.