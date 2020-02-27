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Турция обстреливает российские военные самолеты в Сирии

Российское государственное телевидение заявило в четверг, что турецкие военные в сирийском регионе Идлиб используют ПЗРК, чтобы попытаться сбить российские и сирийские военные самолеты в зоне соприкосновения. Одновременно турецкая армия продолжает поддержку наступления повстанцев в Илдиб против войск Асада и российских военных.

Утверждение, переданное во время репортажа Идлиба по каналу «Россия 24», прозвучало, когда турецкие представители и представители повстанцев сообщили, что сирийские повстанцы при поддержке турецких военных захватили город Найраб в Идлибе. По мнению экспертов, для обстрела российских военных самолетов используется ПЗРК советского производства «Игла-1″, которые некоторое время находятся на хранении.

Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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