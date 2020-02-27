Февраль 27th, 2020

Сирийские СМИ сообщили о ликвидации Израилем лидера «Хизбаллы» на Голанских высотах







В сирийской провинции Кунейтра израильский боевой дрон выпустил ракету в автомобиль, ехавший южнее друзской деревни Хадр, недалеко от сирийско-израильской границы.



Об этом сообщило государственное сирийское информационное агентство «Сана». В сообщении отмечается, что в результате атаки на гражданскую машину погиб мирный житель.



Между тем, по сообщениям других сирийских СМИ, в частности телеканала «Аль-Хадаф» (Al-Hatath), в автомобиле находился один из высокопоставленных деятелей шиитской террористической организации «Хизбалла» Имад Твиль. Он являлся одним из кураторов создания финансируемой Ираном террористической инфраструктуры на границе с Израилем.



Израиль пока не комментирует эти сообщения.



https://www.9tv.co.il/item/10856