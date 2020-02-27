Сирийские СМИ сообщили о ликвидации Израилем лидера «Хизбаллы» на Голанских высотах

В сирийской провинции Кунейтра израильский боевой дрон выпустил ракету в автомобиль, ехавший южнее друзской деревни Хадр, недалеко от сирийско-израильской границы.
Об этом сообщило государственное сирийское информационное агентство «Сана». В сообщении отмечается, что в результате атаки на гражданскую машину погиб мирный житель.
Между тем, по сообщениям других сирийских СМИ, в частности телеканала «Аль-Хадаф» (Al-Hatath), в автомобиле находился один из высокопоставленных деятелей шиитской террористической организации «Хизбалла» Имад Твиль. Он являлся одним из кураторов создания финансируемой Ираном террористической инфраструктуры на границе с Израилем.
Израиль пока не комментирует эти сообщения.
https://www.9tv.co.il/item/10856
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