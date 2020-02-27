Февраль 27th, 2020

Шварценеггер завел себе осла, чтобы ходить с ним на работу

Актер Арнольд Шварценеггер обзавелся ослом и начал ходить с ним в офис. Видео с новым питомцем он выложил в своем Instagram-аккаунте.

В ролике можно увидеть, как артист заходит в помещение вместе с небольшим ослом, а рядом идет пони. «В это раз я привел Лулу», — написал Шварценеггер.

Как сообщает Daily Mail, миниатюрная лошадь по кличке Виски также принадлежит артисту. Ранее он уже публиковал посты, в которых рассказывал, что иногда ходит на работу с пони, так как офис придерживается pet-friendly-политики.