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Шварценеггер завел себе осла, чтобы ходить с ним на работу

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Актер Арнольд Шварценеггер обзавелся ослом и начал ходить с ним в офис. Видео с новым питомцем он выложил в своем Instagram-аккаунте.

В ролике можно увидеть, как артист заходит в помещение вместе с небольшим ослом, а рядом идет пони. «В это раз я привел Лулу», — написал Шварценеггер.

Как сообщает Daily Mail, миниатюрная лошадь по кличке Виски также принадлежит артисту. Ранее он уже публиковал посты, в которых рассказывал, что иногда ходит на работу с пони, так как офис придерживается pet-friendly-политики.

Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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