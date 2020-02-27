Февраль 27th, 2020

Селена Гомес заявила, что расследовала странное убийство вместе с полицией

Как оказалось, Селена Гомес помогает полиции в раскрытии страшных преступлений — в данном случае необычного убийства! Сама певица не замешана ни в чем, но ее помощь полиции оказалась неоценимой.

В минувшие выходные певица вместе со своей мамой отправилась в Чикаго, но не с целью туризма. В своем посте в Instagram девушка объяснила, что они приехали на конференцию CrimeCon, на которой собралось еще несколько десятков добровольцев. Перед всеми ними стояла задача – помочь в раскрытии дела об убийства 17-летнего Курта Совы (Kurt Sova).

Это преступление произошло еще в 1981 году, когда парень внезапно исчез с вечеринки, а 5 дней спустя был найден мертвым в ущелье неподалеку от места проведения мероприятия.

«Мы с мамой туристы. Мы делаем классные снимки. Да, кстати, мы приехали на CrimeCon. Люблю тебя, Чикаго!» – написала Сел в своем профиле.

На мероприятии присутствовал и брат Курта, Кевин (Kevin). Парень был тронут работой участников конгресса и признался, что был шокирован, когда получил звонок из полиции насчет этого дела спустя 38 лет после смерти брата.

В официальном аккаунте конференции в Instagram также появилась особая благодарность Селене и ее маме, которые вызвались принять участие в мероприятии: