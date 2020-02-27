Февраль 27th, 2020

Самый ожидаемый фильм ужасов года скоро на экранах (видео)

Действие хоррора разворачивается вокруг городской легенды об убийце с крюком вместо руки — Кэндимене, который появляется, если пять раз сказать его имя перед зеркалом.

По сюжету сиквела, художник по имени Энтони переезжает с женой в тот самый район Чикаго, где двадцать лет назад появлялся призрак. Старые многоквартирные дома в районе снесли, построив элитное жильё, но дух убийцы по-прежнему терроризирует местных жителей.

Оригинальный «Кэндимен» по мотивам рассказа Клайва Баркера «Запретное» из цикла «Книги крови» вышел в 1992 году. Продолжение поставила Ниа Дакоста, работавшая над сериалом «Главарь» (Top Boy), а сценарий написан в соавторстве с Джорданом Пилом, известным по фильмам «Прочь» и «Мы».

Главные роли в сиквеле исполнили Яхья Абдул-Матин II («Хранители», «Мы») и Тейона Паррис («Чирак»), а к образу самого Кэндимена вернулся Тони Тодд («Взвод»).