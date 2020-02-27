Путин предложил закрыть границы России для выезда всех специалистов

Для решения проблемы «утечки мозгов» из России есть два способа, и один из низ — это «закрыться, как было в советское время», заявил ТАСС президент РФ Владимир Путин.Люди едут работать туда, где им больше платят, поэтому нужно создавать условия для того, чтобы профессионалы оставались в стране, цитирует выдержки из интервью Путина «Коммерсант»

Другие жесткие меры, по словам президента могут включать: «хватать и не пущать», а также обременять какими-то дополнительными обязательствами».

Второй способ — это «создавать условия, платить», подчеркнул Путин. Однако и в этом случае могут возникать сложности. В качестве примера он привел гражданскую авиацию, где, стали платить больше, а в результате военные летчики начали уходить из армии и, по словам президента, создался перекос»на рынке труда.

Пока правительство пытается привлечь профессионалов «пряником», а не «кнутом». «Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер», — рассказал Путин.

По его словам, система уже работает, темпы оттока специалистов из России сократились; многие из эмигрантов начали возвращаться.