Февраль 27th, 2020

После развода с Прилучным его бывшая жена испытывает депрессию.

После развода с Павлом Прилучным настроение Агаты Муцениеце часто бывает депрессивным.. Печалью она поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

Печальные мысли Агату Муцениеце не настигают разве что на работе. Актриса была на съемках допоздна, о чем рассказала поклонникам. В ее Инстаграм-аккаунте теперь все как у среднестатистической девушки после расставания с любимым – фотографии и подписи, от которых веет грустью.

В «Сторис» девушка выложила видео о том, как она проводит время в ожидании съемок. Фоном играет песня Jony «Комета», а Муцениеце подпевает: «То как зверь она завоет, то заплачет как дитя…»

О решении Агаты и Павла разойтись стало известно недавно. Актриса подала на развод в минувшие праздники. Муцениеце рассказала, что агент отговаривал, но ей не терпелось поделиться новостью с поклонниками. Она добавила, что чувствует свою вину за разрыв отношений.