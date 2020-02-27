Февраль 27th, 2020

Переедание и алкоголь провоцируют послепраздничную депрессию





После завершения праздников и веселья, многие впадают в своеобразную хандру из-за необходимости вновь возвращаться к привычной жизни.

Любые спиртные напитки угнетают нервную систему и потому справиться с апатичным настроением организму сложнее. Помните, что алкоголь всегда лишь усугубляет то состояние, в котором вы находитесь.



«Чтобы справиться с негативным настроением, нам нужны питательные вещества, полный комплекс витаминов и минералов, а алкоголь все это нивелирует. Не менее опасно для психики сейчас самобичевание по поводу лишних, «нагулянных» за праздники, килограммов. Да и садиться на диету сразу после праздников очень не рекомендуется. Куда проще и эффективнее сбалансировать свой рацион», — говорит врач.



Эксперт рекомендует существенно ограничить все жирные, копченые, сладкие и соленые продукты. Последние, к слову, из-за обилия соли, удерживают в организме воду, которая потом превращается в жировую прослойку.



Пейте больше чистой воды для детоксикации организма. Не менее 2 литров. Обязательно ешьте побольше фруктов, овощей и зелени. Эти продукты способствуют выработке так называемых гормонов счастья, которые повышают настроение. Особенно действенны в этом случае овощи и фрукты ярких, насыщенных цветов.



«Не забывайте также про рыбу и морепродукты, твердый сыр. Благодаря обилию в этих продуктах полезных аминокислот – тирамину, триктамину, фенилэтиламину — они прекрасно поддерживают бодрость духа и поднимают настроение.



Налегайте также на фасоль, горох, и цельные зерновые – это продукты богатые магнием. А его дефицит способствует депрессии, а так же таким расстройствам настроения как беспокойство, синдром дефицита внимания, раздражительность», — отметила врач.