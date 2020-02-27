Февраль 27th, 2020

Папа Римский возможно инфицирован коронавирусом

Папа Римский возможно инфицирован коронавирусом, сообщают итальянские СМИ. Однако в Ватикане данные пока не подтвердили. Папа Римский Франциск заболел после встречи с прихожанами.

Ватикан заявил, что у 83-летнего понтифика было «слабое недомогание» и он вернется к исполнению обязанностей позже. Но вместо встречи со священниками, он решил остаться в Ватикане.

В пресс-службе, в свою очередь, не сообщили о природе его болезни, но у Папы заметили кашель и насморк еще во время мессы в среду.

Напомним, среди европейских стран наибольшая вспышка коронавируса зафиксирован в Италии. В связи с этим, премьер-министр Джузеппе Конте заявил об усилении мер безопасности. Более десяти городов в северных провинциях теперь закрыли на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей сидеть в домах.