От коронавируса умирает в сто раз больше людей, чем от сезонной эпидемии гриппа — врачи

Смертность от коронавируса — от пятидесяти до ста раз выше, чем от обычной сезонной эпидемии гриппа. Об этом заявил сотрудник лаборатории по разработке вакцины от коронавируса института Пастера Фредерик Танги, передает RFI.

Есть ли большой риск превращения эпидемии коронавируса в пандемию, он сказать затруднился. Болезнь настолько неизвестна, что ничего нельзя предвидеть, добавил ученый.

Танги подчеркнул, что заразиться коронавирусом может каждый. Но у людей со слабым здоровьем больше риск летального исхода — это грудные дети, пожилые, люди, а также страдающие диабетом, заболеваниями сердца. При этом иногда болезнь протекает почти бессимптомно, тогда больной может заражать других. При этом сделать в этой ситуации почти ничего нельзя, кроме как закрывать города и запрещать полеты.

Танги уверен, что найти вакцину получится рано или поздно. По его словам, к апрелю или маю первые варианты будут разработаны.