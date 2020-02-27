Февраль 27th, 2020

На конкурсе Евровидение Россию представит певец родом с Запорожья.

Как недавно стало известно,от России на конкурс Евровидение поедет певец Александр Панайотов.

Музыкант долгие годы стремился стать участником международного конкурса. Первую неудачную попытку он предпринял еще в 2005 году. После трех лет усердных занятий вокалом Александр снова решил попытать счастье, однако тогда его обошел будущий победитель конкурса Дима Билан. Затем певец на несколько лет оставил свою цель, но в 2017 году снова подал заявку на участие. Как известно, на конкурс отправили Юлию Самойлову.

Однако ряд неудач не заставили музыканта отказаться от мечты. Сразу после окончания прошлогоднего «Евровидения» он завил, что снова поборется за право представлять Россию. И наконец его труды были вознаграждены.