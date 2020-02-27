Февраль 27th, 2020 Кладоискатели Британии нашли сокровище, которое ученые искали 30 лет

В 2012 году на Британских островах два кладоискателя, Ред Мид и Ричард Майлз, обнаружили самый большой клад Железного века. Долгих тридцать лет своей жизни Мид и Майлз посвятили поискам этого клада. В тайнике, который назвали Catillon II и который датируется 50 годом до нашей эры, было найдено 69 347 кельтских монет. Почему же такая важная и крупная находка в истории археологии Джерси, была признана мировой учёной общественностью только сейчас?



Впервые о тайнике Ред и Ричард узнали от дочери местного фермера. Она им рассказала, как они с отцом нашли несколько монет, которые они приняли за серебряные пуговицы, когда сажали картофель. Маленькая девочка не знала какую колоссальную ценность представляют собой эти старые «пуговки». Она просто обменяла их на комиксы!



Тем временем, по сегодняшним подсчётам, найденные исследователями монеты, стоят 10 миллионов фунтов, а это чуть больше 13 миллионов долларов! Неплохая оплата даже за тридцать лет работы. Но Catillon II, пролежав на острове Джерси много веков на глубине менее метра под землёй — принадлежит Британской короне.



За две с лишним тысячи лет монеты превратились в единый монолитный камень. Каждая монета из найденных, должна была быть извлечена отдельно. На этот кропотливый труд эксперты Jersey Heritage, Societe Jersiaise и Guernsey Museum, потратили целых три года. Сейчас часть находки выставили для всеобщего обозрения в музее La Hougue Bie.

В 2017 году Майлз и Мид дали интервью BBC News.



По их словам: «Мы обнаружили горшок на линии деревьев. Изучив древние карты мы увидели, что именно здесь когда-то проходила граница. Когда мы обнаружили первую монету, мы поняли, что наши поиски, наконец, увенчались успехом. К концу дня мы нашли уже 20 монет. Постепенно счёт начал расти».



Помимо монет кладоискатели нашли большое количество золотых ожерелий и других украшений. Также были обнаружены стеклянные бусины, кожаный кошелёк и тканая сумка с серебром и золотом. Первый вопрос, который задавали себе учёные: кто же спрятал эти сокровища?



Старинные кельтские и римские монеты, по мнению историков, были закопаны кельтами во время бегства при вторжении войск Римской империи. Предполагается, что беглецы проплыли через море к острову Джерси, чтобы найти подходящее укромное место. Находка превзошла собой другой самый крупный клад Англии. Он обнаружен был в 1978 году, в Уилтшире. Там было 54 тысячи медных монет. Теперь Catillon II заслуженно награждён пальмой первенства самого большого клада Великобритании и занесён в Книгу рекордов Гиннеса.



Для того, чтобы превзойти предыдущую находку, понадобилось более 40 лет. Археолог Jersey Heritage, Ольга Финч, считает, что находка полезна для понимания истории острова времён Железного века. Ольга сказала BBC: «Я чрезвычайно рада, что обнаружен столь впечатляющий клад. Что все эти археологические ценности раскопаны, исследованы и выставлены в музее. Это, вне всяких сомнений, историческое наследие мирового уровня. Приятно, что Джерси есть что предложить мировой истории».



Только благодаря настойчивости двух упорных кладоискателей, Мида и Майлза, эта удивительная находка была обнаружена. Исследователи считают, что поиск зарытых сокровищ — это больше, чем просто любопытное хобби. Это дело их жизни и мы наблюдаем, какие захватывающие результаты можно получить, следуя своей мечте!



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