Февраль 27th, 2020

Канадские ученые научились читать мысли людей в коме

Канадские ученые разработали систему, позволяющую читать мысли пациентов, находящихся в вегетативном состоянии.

Команда исследователей разработала метод сканирования мозга для тех людей, которые находятся в состоянии между сознанием и комой, например тех, кто находится в вегетативном состоянии. Такие люди проявляют мало признаков сознания и должны питаться через трубку. Об этом сообщает New Scientist.

Ученые обнаружили, что некоторые из этих людей могут направлять свои мысли в ответ на инструкции, которые можно подобрать при сканировании мозга. Например, если кого-то просят представить, как он играет в теннис, часть его мозга, которая отвечает за движение, загорается при сканировании. Таким образом, тяжелые пациенты могут отвечать «да» или «нет» на поставленные вопросы об условиях их жизни.

Около пятой части людей, на которых примеряется техника, могут ответить. В настоящее время ученые также применяют эту технику к людям, которые находятся в реанимации в первые несколько дней после тяжелой травмы головного мозга.