Февраль 27th, 2020

Голливудский актер Николас Кейдж встречается с девушкой, которая годится ему во внучки

Голливудский актер Николас Кейдж в 56 лет уделяет большое внимание личной жизни. После неудачного 4-дневного брака его заметили в сопровождении таинственной незнакомки.

Первый выход возможной пары состоялся в субботу, 22 февраля. Около 13 часов Николас Кейдж в сопровождении очаровательной брюнетки приехал на кладбище в Новом Орлеане. Там, по данным СМИ, актер приобрел гробницу еще в 2010 году.

Для обычного выхода Николас Кейдж выбрал довольно грубый образ: кожаные штаны с курткой и белую футболку. Этого же стиля придерживалась и вероятная избранница голливудского ловеласа, которая дополнила look обувью на каблуках и украшениями. Пара держалась за руки, что и спровоцировало слухи о новом романе. Однако пока Николас Кейдж не прокомментировал новостей западных СМИ и не рассекретил имя волшебной азиатки.