Евросоюз готовит новые киберсанкции против России

Евросоюз начал подготовку санкций в отношении одной российской российской организации и нескольких физических лиц за кибератаки, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Обсуждение новых мер может начаться уже на этой неделе, рассказали пятеро европейских дипломатов, пожелавших сохранить анонимность из-за чувствительного характера вопроса.

Санкционный пакет станет первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, включающего запрет на въезд и заморозку активов. Помимо России меры коснутся Китая, сообщили источники Bloomberg.

На прошлой неделе о крупной кибератаке, осуществленной Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ сообщили власти Грузии. По их данным, инцидент имел место в октябре прошлого года, а под ударом администрация грузинского президента президента, правительство и СМИ страны.

Тбилиси синхронно поддержали США и Британия. «Мы присоединяемся к осуждению российской кибератаки против народа и учреждений Грузии. Россия должна немедленно прекратить подобные действия, будь то Грузия или любая другая страна», — написал в Twitter глава Госдепа Майк Помпео.

Лондон и «иностранные партнеры» помогли Грузии раскрыть, что за «значительными атаками» в прошлом году стоит именно российская разведка, заявил в свою очередь британский МИД. К обвинениям присоединились также Польша и Эстония, которые будучи странами-членами ЕС могут инициировать введение киберсанкций.

Антироссийские санкции в ближайшие месяцы вернутся на радары американских конгрессменов, которые готовят принять меры, чтобы предупредить возможное вмешательство России в выборы по аналогии с ситуацией 2016 года, предупредил 13 февраля глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

По его словам, законодатели США могут заново внести на рассмотрение законопроекты DAASKA и DETER, каждый из которых предусматривает жесткие ограничения на инвестиции в российский госдолг, а также новый раунд технологических санкций.