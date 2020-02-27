Евросоюз готовит новые киберсанкции против России

Санкционный пакет станет первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, включающего запрет на въезд и заморозку активов. Помимо России меры коснутся Китая, сообщили источники Bloomberg.
На прошлой неделе о крупной кибератаке, осуществленной Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ сообщили власти Грузии. По их данным, инцидент имел место в октябре прошлого года, а под ударом администрация грузинского президента президента, правительство и СМИ страны.
Лондон и «иностранные партнеры» помогли Грузии раскрыть, что за «значительными атаками» в прошлом году стоит именно российская разведка, заявил в свою очередь британский МИД. К обвинениям присоединились также Польша и Эстония, которые будучи странами-членами ЕС могут инициировать введение киберсанкций.
По его словам, законодатели США могут заново внести на рассмотрение законопроекты DAASKA и DETER, каждый из которых предусматривает жесткие ограничения на инвестиции в российский госдолг, а также новый раунд технологических санкций.
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