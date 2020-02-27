Февраль 27th, 2020

Экранизируют новый бестселлер автора «50 оттенков серого».

Автор нашумевшего романа «50 оттенков серого»продала свою новую книгу для экранизации.

Роман «Мистер» вышел в свет в 2019 году. Он уже был переведен на 33 языка и девять недель продержался в списке бестселлеров New York Times.

В романе богатый аристократ из Великобритании влюбляется в загадочную женщину, прибывшую из Албании.

Э. Л. Джеймс (Эрика Леонард) – автор скандально популярного эротического романа «50 оттенков серого», а также его продолжений – «На 50 оттенков темнее» и «50 оттенков свободы». Во всем мире было продано свыше 150 миллионов произведений писательницы.

Книга была экранизирована. Фильм получил смешанные отзывы критиков однако пользовался успехом в прокате.

Сама писательница выступала в качестве продюсера для всех трех частей кинотрилогии.