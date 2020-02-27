Февраль 27th, 2020

Джонни Депп снова подал судебный иск.

Джонни Депп ,последнее время,не столько занят кинокарьерой сколько разнообразными судебными разбирательствами. Его неудачная женитьба и скандальный развод уже испортили ему жизнь. А журналисты не забывают подливть масла в огонь.

Два года назад, в апреле, газета The Sun опубликовала материал с заголовком: «Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают»?».

Джонни посчитал, что журналисты оклеветали его и превратно описали его взаимоотношения с Эмбер Херд. Потому актер подал судебный иск против издателей и исполнительного редактора The Sun Дэна Вуттона. Два дня назад первое слушание уже состоялось. А в марте стартует основной процесс.

Эмбер Херд призналась, что поколачивала своего бывшего супруга. 56-летний Джонни Депп и 33-летняя Эмбер Херд были женаты около года — с февраля 2015 года по май 2016-го.