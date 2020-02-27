Февраль 27th, 2020

Джонни Депп подал в суд на Sun за постоянную клевету

Актер намерен оспорить информацию из статьи, в которой утверждалось, что он оскорблял свою бывшую жену Эмбер Херд.

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету. Об этом 26 февраля сообщило издание Mirror.

Отмечается, что актер в сопровождении адвокатов посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в эту среду.

Депп подал иск на издателей и исполнительного редактора Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме Фантастические твари и где они обитают?

Адвокат актера Дэвид Шерборн указал, что слова «избиение жены» были позже удалены из статьи в Интернете, а суд уже рассматривал похожее дело.

Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.

За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что актриса Эмбер Херд раскритиковала автора «поттерианы» Джоан Роулинг из-за поддержки Деппа.

Напомним, Херд и Депп поженились в феврале 2015 года. До этого они встречались три года.

Спустя 15 месяцев брака актриса подала на развод, объяснив решение «непримиримыми разногласиями». После официального расставания она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.

Депп отрицает все обвинения и утверждает, что это Херд была «агрессором» в их отношениях.