Джонни Депп подал в суд на Sun за постоянную клевету

Актер намерен оспорить информацию из статьи, в которой утверждалось, что он оскорблял свою бывшую жену Эмбер Херд.
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету. Об этом 26 февраля сообщило издание Mirror.
Отмечается, что актер в сопровождении адвокатов посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в эту среду.
Депп подал иск на издателей и исполнительного редактора Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме Фантастические твари и где они обитают?
Адвокат актера Дэвид Шерборн указал, что слова «избиение жены» были позже удалены из статьи в Интернете, а суд уже рассматривал похожее дело.
Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.
За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что актриса Эмбер Херд раскритиковала автора «поттерианы» Джоан Роулинг из-за поддержки Деппа.
Напомним, Херд и Депп поженились в феврале 2015 года. До этого они встречались три года.
Спустя 15 месяцев брака актриса подала на развод, объяснив решение «непримиримыми разногласиями». После официального расставания она обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
Депп отрицает все обвинения и утверждает, что это Херд была «агрессором» в их отношениях.
Leave a Reply