Февраль 27th, 2020

Джонни Депп обещал сжечь свою бывшую жену

56-летний Джонни Депп и 33-летняя Эмбер Херд уже не первый год выясняют свои отношения в суде. Накануне адвокаты актрисы предоставили новые доказательства того, что в браке Депп не только применял насилие в отношении Херд, но и посылал в ее адрес угрозы расправы.

Так, на очередном судебном заседании были зачитаны фрагменты из переписок Джонни Деппа с другом Полом Беттани, датированные 2013 и 2014 годами. В этих сообщениях актер предлагает приятелю сжечь и утопить тело Херд:

Давай сожжем Эмбер! Давай утопим ее, а затем сожжем. А потом я т***** ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она действительно мертва!

Джонни Депп и Эмбер Херд

В другом сообщении все тому же Полу Беттани (его Депп писал в 2014 году, уже после того, как Херд обвинила его в нападении на нее во время перелета на частном самолете) актер признается, что принимал наркотики и злоупотреблял алкоголем, из-за чего практически не контролировал свое поведение.

Я не ел несколько дней прежде, чем забрать Эмбер, чтобы вместе вылететь в Лос-Анджелес… Только порошки, полбутылки виски, тысяча энергетиков, водка, таблетки и бутылка шампанского в самолете. И к чему это привело? Я был в ярости, орал на всех матом и оскорблял каждого, кто ко мне приблизится. Я просто долбанутый и выплескиваю свою агрессию на любимых людей, но я слишком стар, чтобы быть таким парнем. Но таблетки — это прекрасно!

Джонни Депп

Примечательно, что ранее Джонни Депп отрицал факт приема наркотических и психотропных препаратов. В этот раз, к слову, представители актера по традиции опять все отрицают — они опровергли все обвинения, связанные с предоставленными на недавнем суде новыми доказательствами его агрессии в сторону бывшей супруги.

Напомним, что в начале февраля в распоряжении журналистов оказались записи разговоров Деппа и Херд, во время которых актриса признает, что била его. Адвокаты Джонни уточнили, что предоставленные аудиосообщения в очередной раз разоблачают мистификацию Херд и доказывают, что насилию в этих отношениях подвергалась вовсе не она, а ее бывший супруг.

Эмбер Херд и Джонни Депп