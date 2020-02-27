Февраль 27th, 2020

Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус

Из-за короновируса 65-летний актер Джеки Чан экстренно был доставлен в больницу

Коронавирус 2020, который охватил 15 стран Европы, добрался до знаменитостей. Джеки Чан был экстренно доставлен в больницу с подозрением на 2019-nCoV, пишет испанское издание Sputnik.

Предполагается, что 65-летний актер мог заразиться коронавирусом на одной из частных вечеринок, поскольку одним из гостей был 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус. Джеки Чан ранее обещал 1 миллион юаней (около 145 тысяч долалров) тому, кто найдет лекарство от COVID-19.

https://www.rbc.ua/rus/styler/dzheki-chan-ugodil-bolnitsu-podozrevayut-1582731758.html