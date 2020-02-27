Февраль 27th, 2020

Дочь Ольги Сумской показала себя в нижнем белье

В семье украинской актрисы Ольги Сумской грядет пополнение. Антонина Паперная, которая недавно впервые показала дочь, беременна вторым ребенком. Теперь 29-летняя актриса очаровала подписчиков новым снимком, на котором позирует в нижнем белье.

На своей странице в Instagram Антонина Паперная поделилась кадром в ночной рубашке и полупрозрачном черном халате. Объемная укладка и выразительный макияж сделали образ артистки более ярким. Однако главный акцент на фото – округлившийся животик Антонины. «Утро», – лаконично подписала кадр девушка.

Отметим, изначально новость о беременности дочери подтвердила именно Ольга Сумская: «Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов, кто это будет: внук или внучка? Ждем», – поделилась актриса.