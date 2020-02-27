Диетологи рассказали как не объедаться блинами

Масленица в самом разгаре, а значит, возрастает риск объесться и заработать себе пару лишних килограмм. Как не увлечься блинами и снизить их калорийность, рассказала Инна Кононенко, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

«Снизить калорийность блинчиков можно, заменив кефир, молоко и яйца минеральной водой. А вместо обычной пшеничной муки можно использовать рисовую, кукурузную или гречневую. Еще один интересный вариант — заменить привычное молоко на растительное, например, кокосовое. В таком исполнении блины станут гораздо полезнее», — уверена диетолог.

Рецепт выглядит так: 0,5 литра минералки, 3 чайных ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 столовых ложки оливкового масла и мука — до нужной густоты теста.

«В тесто можно добавить псилум — это семена подорожника, которые содержат большое количество клетчатки, необходимой для питания нашей нормальной микрофлоры. А еще клетчатка хорошо насыщает — значит, съесть получится меньше. Блины, кстати, лучше есть с начинкой: самый хороший вариант — икра, богатый источник полноценного белка, полезных жиров, витаминов и микроэлементов», — советует Инна Кононенко.

Чтобы не набрать лишних килограммов, в блинный день стоит исключить остальные источники углеводов: фрукты, крупы, любую выпечку, картофель, макароны и сладости. Угощаться блинчиками лучше в первой половине дня.

«Если же вы предпочитаете классические блины по бабушкиному рецепту, главное не есть их в больших количествах. Приемлемо съедать около 300 грамм готовых блинов», — отмечает диетолог.