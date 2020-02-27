Февраль 27th, 2020

Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма «Убийцы лунного цветка», который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Geek Tyrant. Утверждается, что столь непомерно раздутый бюджет вызывает беспокойство у руководства студии Paramount Pictures, которая ранее согласилась поддержать проект.

Сам Скорсезе надеется, что, как и в случае с его гангстерской драмой «Ирландец», на помощь придет потоковый сервис Netflix, который выкупит фильм и полностью его профинансирует. Напомним, что ни ранее ни одна из крупных голливудских студий не согласилась выделить огромные средства на съемки «Ирландца», стоимость которого оценивалась в 160 миллионов долларов. Скорсезе не мог закончить сою работу в течение многих лет, и только с помощью потокового сервиса довел дело до конца. «Ирландец» претендовал на множество премий Американской Киноакадемии, но не получил ни одной.

Что касается «Убийцы лунного цветка», то этот фильм будет базироваться на литературном первоисточнике. Скорсезе описывал жанр своей новой работы как «вестерн». Главный роли согласились сыграть Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.