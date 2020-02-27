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Бритни Спирс показала видео, где ломает себе ногу

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Бритни Спирс показала видео, где ломает себе ногу — таким образом она хотела продемонмтрировать своим фанатам, насколько она сейчас страдает.  Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором ломает ногу, и извинилась перед поклонниками за слишком громкий «хруст».

На видеозаписи артистка танцует, кружась и выполняя различные элементы. Запись завершается тем, что раздается громкий хруст и Бритни Спирс растеряно смотрит на свою ногу.

«Я не танцевала в течение шести месяцев. И да, я босиком, не смейся, но так лучше держусь за пол. PS: Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко», — написала она.

В комментариях к записи поклонники и коллеги пожелали певице скорейшего выздоровления.

«О мой бог! Выздоравливай скорее», — пожелала американская модель Кайндли Майерс.

Tags: | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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